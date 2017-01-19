Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Mardin'de aralarında 5 polis memurunun da bulunduğu, akaryakıt kaçakçılığı yapan çete çökertildi.

Gözaltına alınan 24 şahıs Emniyetteki 13 günlük sorgularının ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

İfadesi alınan 4 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken 20 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İlgili mahkemece 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, 14 kişi ise tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne gönderildi.