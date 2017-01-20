Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, iç ve dış güçlerin en ağır saldırılarına maruz kaldığı ve ülke ekonomisinin hedef alındığı son aylarda, bütün kesimler tehditleri etkisiz hâle getirmek için çabalarken, kamu bankalarının bu süreçte ellerini yeterince taşın altına koymaması büyük tepki topluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde defalarca altını çizerek “Bu sefer ekonomik kriz çıkarmak için uğraşıyorlar. Döviz kurlarını kullanarak, faizleri artırmaya çalışıyorlar. Özellikle kamu bankalarına sesleniyorum. Yatırımcıya gerekli kredi muslukları açılmıyorsa, karşılarında bizi bulacaklar” mesajını vermişti.

Hem sosyal sorumluluğumuz gereği, hem de ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında üzerimize düşeni yapmak adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını ve iş dünyasının taleplerini “Kamu bankaları yatırıma katılmadı” başlığıyla dile getirmiştik. Konuyla ilgili yayınımız üzerine, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü iştiraki olan Vakıf Katılım’ın Genel Müdürü İkram Göktaş, “İlanları kesin” talimatı vererek kurumumuzu reklamla dize getirmeye çalıştı.

47 yıldır “sahibi değişmeyen tek basın kuruluşu” olarak yayın hayatına devam eden gazetemiz, Türkiye’nin bütün millî menfaatlerini gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir. “15 Temmuz” darbe girişiminin millî ruhla püskürtüldüğü o gecede, TGRT HABER TV’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sokağa çıkın” çağrısını bütün Türkiye’ye ilk duyuran yayın kuruluşu olduk. Sonraki süreçte yaşanan ve Türkiye’yi hedef alan bütün olumsuz gelişmelerin karşısında, ilkeli yayın politikamızla millî istikbalin yanında durduk.

Affetmeyiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek faiz uygulayan ve gününden önce kredi çağıran bankalara çok sert uyarıda bulundu. Bakan Tüfenkci “Sicil affından 12,5 milyona yakın kurum ve işletme faydalanacak. Çekini, kredisini, kredi kartını ödeyemeyenler, sonradan ödese dahi, 5 sene kara listeye giriyor. Buralarda yazıldığı için de ikinci krediyi alamıyor. Yeniden kredi kartı, kredi, ticari kredi kullanabileceksiniz. Bankaların uygulamaları çok önemli. Resmî Gazete’de çıktıktan sonra dikkatli şekilde izleyeceğiz” dedi. “Kendi listeme bakarım” diyen bankalara da seslenen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: Bunlara acımayacağız. Esnafa yeni krediler vereceğiz. 0 faizli kredileri kullanamadığını görüyoruz bazı esnafların. Özellikle KOBİ’ler için çok önemli bunlar. Cumhurbaşkanımız tarafından, piyasa şartlarını zorlayan bankalarla ilgili uyarılar yapılıyor. Bankanın haksız kazanca yol açmaması gerekir. Gününden önce kredileri çağırma gibi... Bunları doğru bulmuyoruz. Bunun için de gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz.”