Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ'a kolay ve rahat çıkmak için tercih edilen teleferik fiyatları zamlandı. Tam biletlerde tek yön gidiş 25 TL'den 30 TL'ye, gidiş dönüş ise 35 TL'den 38 TL'ye yükseltildi. Öğrenci fiyatları tek gidiş 15 TL'den 20 TL'ye, gidiş dönüş ise 25 TL'den 27 TL'ye çıktı. 65 yaş üstü yolcularda fiyatlar tek yön 15 TL'den 20 TL'ye çıkarken, gidiş geliş 27 TL oldu. 6 yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınıyor.