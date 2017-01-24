Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Mozambik, doğalgaz rezervi açısından Afrika’nın en zengin üçüncü ülkesi konumunda yer alıyor. Portekiz’in 500 yıl sömürdüğü ülkede, tarımdan turizme çok sayıda yatırım fırsatı bulunuyor. Mozambik, ABD Enerji Bilgileri Yönetimi’nde (EIA) yer alan bilgilere göre, tabii kaynaklar bakımından da oldukça zengin. Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası’nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon m³ doğalgaz, Mozambik’i, Nijerya ve Cezayir’in ardından Afrika’nın en zengin doğalgaz rezervlerine sahip üçüncü ülkesi konumuna taşıdı. Bu rezervleri şimdilik işleyip dışarıya satmakta güçlük çeken ülke, 2014 yılında üretebildiği 198 milyar m³ doğalgazın büyük bölümünü Güney Afrika’ya sattı. Mozambik’in orta kesimindeki Tete bölgesinde keşfedilen kömür miktarı da 28 milyar tona yakın. Orta vadede yılda 20 milyon ton kömür çıkarmayı hedefleyen Mozambik, ihracat kapasitesini birkaç yıl içinde 100 milyon tona yükselterek dünyanın belli başlı kömür üreticileri arasında yer almayı planlıyor. Sahip olduğu nehirlerle önemli hidroelektrik potansiyeline sahip ülke, turizm alanında da büyük imkânlara sahip. Tabii güzellikleri ve 2 bin 500 km’lik sahil şeridi bulunan ülkede turizm, hükûmetin öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor.