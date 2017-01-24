Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump’ın ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte piyasalardaki bulutlar da dağılmaya başladı. Uzmanlar, özellikle Trump’ın yemin etmesinin ardından dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerin, küresel ölçekte ABD para biriminde satış dalgası oluşturabileceğini belirtiyor. Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan “Trump’ın ticaret anlaşmalarını değiştirme adımlarına hazırlandığı” yönündeki algının da dolara değer kaybettirdiğini, güvenli liman varlıklarında yukarı yönlü hareketler gözlendiğini kaydetti.

Yurt içinde gözlerin, bugün Merkez Bankasının faiz kararında olacağını hatırlatan Murat Tufan “Hızla yükselen kura faiz dışı yollarla önlem alan TCMB, Trump sonrası doların gevşemesi nedeniyle politika faizinde bir artış yapmayabilir. Ancak TL likiditesini iyice sıkıştıran Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltebilir ya da faiz koridoruna, iç ve dış şoklara karşı daha farklı önlemler alabilmek için esneklik katabilir” değerlendirmesinde bulundu. Dünkü işlemlerde sakin seyreden dolar, gün içinde 3,75 TL sınırına kadar çekildi. Daha sonra 3,77 TL civarında denge buldu.

ENFLASYONA DİKKAT

AA Finans Analisti, ekonomist Haluk Bürümcekçi de, Merkez Bankasının son günlerde piyasadaki TL likiditeyi azaltan kararlar alarak, ortalama fonlama maliyetini yüzde 9,09’a kadar çıkardığını ifade etti. Bürümcekçi, şunları kaydetti: Bugün Geç Likidite Penceresi faizi, daha belirgin yukarı çekilebilir. Enflasyonun ilk yarıda çift haneye ulaşacağı beklentime paralel olarak, bu yıl içinde faizlerde 200-250 baz puan toplam artış gerçekleşebileceğini düşünüyorum.