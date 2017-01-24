Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, 2015 kasım ayında 4 milyar 571 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, geçen yılın aynı ayında 4 milyar 354 milyon metreküpe geriledi. Söz konusu ayda doğalgaz ithalatı yüzde 4,74 azaldı. Toplam ithalatın 3 milyar 824 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 530 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. En fazla doğalgaz ithal edilen ülke, 2 milyar 541 milyon metreküple Rusya olurken, bu ülkeyi 705 milyon metreküple İran, 576 milyon metreküple de Azerbaycan izledi.



- Doğalgaz tüketimi yüzde 9,49 arttı

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,49 artarak, 4 milyar 392 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi konutlarda gerçekleşti. Konutlarda 2015 Kasım ayı içinde 837 milyon metreküp doğalgaz tüketilirken 2016'nın aynı ayında bu miktar yüzde 32,71 artarak 1 milyar 111 milyon metreküpe çıktı.Konutlardaki doğalgaz tüketimini, 790 milyon metreküple elektrik santralleri ve 730 milyon metreküple otoprodüktör elektrik santralleri izledi. Geçen yıl kasımda toplam doğalgaz tüketimi içinde konutlarda tüketilen doğalgaz oranı yüzde 25,3 olarak hesaplandı.



2015 Kasım'da 2 milyar 661 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, geçen yılın aynı ayında bu miktar yüzde 14,09 azalarak 2 milyar 285 milyon metreküp oldu.

Aynı dönemde doğalgaz ihracatı ise yüzde 16,7 artışla 39 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.