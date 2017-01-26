Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Zonguldak’ta 600 kişiye istihdam sağlayan, ihracat yoluyla milyonlarca dolar para getiren bir şirketin, bir kamu bankası tarafından verilen 10 milyon liralık krediyi 2 gün içinde geri çağırması ve ardından yaşanan sıkıntılı süreci gazetemizde çıkan haberlerle öğrendi. İddia sahibi iş adamı Yusuf Günay, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinin Bakacakkadı beldesinde panel radyatör, havlupan ve katı yakıtlı kazan üreten Emko Isı şirketinin, ihracat ve istihdam kapasitesini artırmak için Vakıfbank’tan 10 milyon lira kredi kullandı. Ancak 15 Temmuz’da FETÖ’nun hain darbe girişiminin hemen ardından Vakıfbank, iş adamına kullandırdığı krediyi 2 gün içinde geri çağırdı. İş adamı krediyi tesisin kapasitesini artırmak ve ülkeye döviz kazandırmak için kullandığı yönündeki talebi yine banka tarafından reddedildi. Noter kanalıyla gönderilen çağrıya göre banka yüksek temerrüt istediği için de iş adamı Yusuf Günay kredinin 6 milyon liralık kısmını ödedi ve kalan miktar için de taksitlendirme istedi ancak bu talep de banka tarafından reddedildi. Şirket bunun üzerine kalan 4 milyon lirayı da bir gün içinde ödedi.

Ülkeye ihanet mi ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizin bu döneminde uyduruk bahanelerle kredileri geri çağıran bankalar kendilerine bir saf belirlemişlerdir demektir. Ama bu saf ülkemizin ve milletimizin safı değildir. Basit bir olayda geriye çağırma gibi bir anlayışın, mantığın içerisine girerse kusura bakmasınlar, açık ve net söylüyorum, ben bunu ‘ihanet’ diye değerlendiririm” sözlerini hatırlatan Günay, şöyle devam etti: 1970 yılından beri aralıksız olarak ticari faaliyetimize devam ettiğimizi, bu güne kadar temerrüde düşmüş herhangi bir borcumuzun olmadığını, protesto edilmiş çekimizin olmadığını ifade ettik. Ödemelerimizin aksamadığını ifade ettik. Neden böyle bir talepte bulunduklarını açıklamalarını istedik. Herhangi bir resmî cevap alamadık. Sadece kredileri geri istediklerini söylediler.

Riski gördü ve geri çağırdı

Vakıfbank’ın kredi geri çağırması ile ilgili gazetemizde çıkan haberler üzerine Başbakan Binali Yıldırım konu hakkında bankadan bilgi aldı. Önceki gün, gazetelerin ekonomi yöneticileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım “Kredilerin geri çağrılma meselesine baktırdım. KHK’daki sakıncalı firmalar listesinde yer alan bir firmadan bahsediyoruz.. Firma ismini söylemeye lüzum yok” diyerek konu hakkında bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Vakıfbank’a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre ise, krediyi kullanan Emko Isı, KHK ile bağlantılı değil. Emko Isı, krediye karşılık gösterdiği teminatlarda, grup şirketleri arasında yer alan Arı Sağlık Hizmetleri’ne bağlı bir Akpol Sağlık ve Hizmetleri Tic. Ltd Şti ile KHK ile kapatılan Akpol Tıp Merkezi arasında yaşanan isim benzerliği sebebiyle şüpheli kategorisine alınıyor. Nitekim yaşanan isim benzerliği yüzünden Günay ailesinin şirketteki yöneticilerinin telefon hatları ilgili operatör tarafından kapatılıyor ve şirketle ilgili şüpheli süreç başlatılıyor. Tam da bu sırada Vakıfbank, riskten kaçınmak için elde ettiği istihbaratı değerlendirerek Ekmo Isı’ya verdiği krediyi geri çağırıyor.

İsim benzerliği yaktı

Günay ailesi, isim benzerliği ve yaşanan bazı ticari faaliyetler nedeniyle soruşturmadan aklanmak için girişimlere başlıyor. Önce kapatılan telefon hattı açılıyor, ardından iki şirket ile alakalı hukuki bir bağın bulunmadığını ispatlıyor. Akpol Sağlık Hizmetleri’nin Genel Müdürü Fatih Günay, kendi hastanelerinin faal olduğunu ve SGK ile ocak ayında sözleşme yenilediklerini belirterek “Bizimle ilgili en ufak bir tereddüt yok. Ortada bir KHK olsa veya ciddi iddialar, bizimle ilgili de yasal süreç başlardı. 15 Temmuz’da ailemle birlikte hainlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisini savunmaya gittik, ölümden döndük. Sonuçta bir karışıklık yaşandı, ancak gerekli makamlara itiraz ettik ve kabul edildi. KHK ile kapatılan şirket ile geçmişte pek çok başka sağlık kuruluşu gibi ticari faaliyetlerimiz oldu. Ancak iki şirketin hiçbir ortaklığı veya resmî bağlantısı yok” diye konuştu.