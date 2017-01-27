Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere verilecek olan maaşın kriterleriyle ilgili bilgi verdi. Buna göre verilecek miktar asgari ücretin yüzde 30'u olurken yaş sınırına ise 65 kriteri getirilecek. 