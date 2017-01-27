Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere verilecek olan maaşın kriterleriyle ilgili bilgi verdi. Buna göre verilecek miktar asgari ücretin yüzde 30'u olurken yaş sınırına ise 65 kriteri getirilecek.