Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere verilecek olan maaşın kriterleriyle ilgili bilgi verdi. Buna göre verilecek miktar asgari ücretin yüzde 30'u olurken yaş sınırına ise 65 kriteri getirilecek.
İşte büyükanneye verilecek torun maaşı
27.01.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanneye verilecek maaşın kriterleriyle ilgili bilgi verdi.
Etiketler : büyükanneye maaş,
441786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441786.aspx
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