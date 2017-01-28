Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak “1915 Çanakkale Köprüsü”nün ihalesi bitti. Bir iki ay içinde projeye ilk kazma vurulacak. Projenin ilk duyulduğu andan itibaren gerek köprü gerekse otoyolların çevresindeki bölgelerde ev ve arazi fiyatlarında belirgin bir artış yaşanmıştı. Limak-Yapı Merkezi ve Güney Koreli iki grubun oluşturdukları konsorsiyumun en iyi teklifle öne çıktığı ihale aşamasının sonlanması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Bir süredir özellikle Lapseki - Gelibolu arasında konut fiyatları yüzde 50 oranında artarken arsa ve tarla fiyatlarında yüzde 100, hatta kimi yerlerde yüzde 200’ü aşan artışlar kaydedildi.

BÖLGEYE AKIN OLACAK

Çanakkale Köprüsü dopingi, İstanbullu büyük inşaat şirketlerini de harekete geçirdi. Markalı konut üreticileri, değerleme şirketleri üzerinden bölgede fiyat ve arazi araştırmalarını hızlandırdı. İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük illerin yapılacak otoyol ve köprü üzerinden bölgeye erişimi kolaylaştıracak olması yeni konut projeleri ve turizm yatırımlarının kısa sürede bölgede yükseleceğinin göstergesi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İstanbullu firmalar için bölgede bir süredir çalışmalar yaptıklarını belirtirken, kısa ve orta vadede fiyat artışları ile bölgeye yeni bir nüfus akışı olabileceğini söyledi.

Eva Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli de ilk defa İstanbullu müteahhitlerden bölge için talepler aldıklarını ifade etti.

'İKİNCİ ELE DÖNÜLDÜ'

Bölge genelinde boş arazi oranının düşük olması da artan taleple fiyatların hızlı yükselişine yol açıyor. Hatta köprünün temelinin atılmasıyla yeni bir fiyat artışı dalgasının oluşması ihtimali de yüksek. Bölgedeki emlakçılar, birçok konut, vasıfsız tarla ve imarlı arazinin şimdiden ikinci el olarak satıldığını ifade ediyor.

Kuşkusuz en rağbet gören alanlar köprünün iki yakasında bağlandığı noktalar olan Gelibolu ile Lapseki.

Mega proje etkisiyle bölgenin sanayi yatırımları çekmesi, lojistik anlamda da önemli bir değer kazanımı bekleniyor. Bu anlamda, değer artışı pek çok bölgeyi de yakından ilgilendiriyor.

Sadece Çanakkale değil, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir’e kadar bu artışın etkileri tüm geçiş noktalarında, ulaşımın daha kolaylaştığı alanlarda hissedilecek.

METREKARE FİYATI 200 TL'YE FIRLADI

Eva Gayrimenkul Değerleme’nin yaptığı araştırmaya göre, Lapseki ilçesinin güneyinde yer alan Kocaveli-Suluca köyü bölgelerinde istenen değerlerde yüzde 100’e hatta daha üstünde bir artış var.

1 yıl kadar önce metrekaresi 25-80 lira arasında oan arazi fiyatları son zamanlarda 70-200 lirayı gördü. Gelibolu bölgesinde ilçenin güneyinde yer alan Sütlüce köyü bölgelerinde de istenen değerler bakımından yüzde 100’e varan artışlar görülüyor. En fazla metrekaresi 50-60 lirayı gören araziler anda 130 lirayı geçen fiyatlarla satılıyor.

Şehrin Gelibolu bölgesinin büyük bölümünün Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı kapsamında olması sebebiyle bölgede yapılaşma kısıtlamaları bulunuyor. Bölge genel olarak ikinci ve üçüncü derece sit alanı olduğu için yapılaşma belirli izinlerin alınmasının ardından yapılabiliyor. Bu yüzden Gelibolu’da fiyat artışı daha sınırlı kalsa da Lapseki’de daha hızlı bir artış var.

ARAZİ FİYATI 1'Dİ 10 OLDU

Gelibolu emlakçılarından Yunus Emlak’ın sahibi Şenol Çorbacı, piyasanın ciddi bir hareketlenme içinde olduğunu anlatırken, vasıfsız arazilerin dönümünün 10 kat fazla kazandırmaya başladığını kaydetti. Çorbacı, “10 bin lirayı görmeyen dönüm fiyatları 90 bin liraya kadar çıktı. Bunlar, köprüyü, denizi, boğazı gören araziler. İmarlı araziler daha fazla artıyor. 18 Mart’ta köprü temelinin atılmasıyla daha da yüksek fiyatlar bekliyoruz. Tabi yerleşim alanları olarak yeni imara açılacak yerler göç de alacaktır” diye konuştu.

120 BİNLİK ‘EV’ 200 BİNİ BULDU

Lapseki emlakçıları da bölgede yoğun bir köprü gündemi olduğunu ifade ediyor. Lapseki Emlak Yöneticisi Necati Çekmez, 120 bin liraya satılan evin şu anda 200 bin liraya kadar alıcı bulduğunu anlatıyor. İpek Emlak Yöneticisi Rıfat İpek ise pek çok noktada kat be kat artışların yaşandığını söylerken, “10 liraysa 100 lira oldu. Bin lira olacak. Hiç kuşku yok. Bölge halkı elindekinin değerlendiği için memnun. Bir de nüfus gelecektir tabi. Bu da bölgenin beklediği bir şey” dedi.

TURİZMDE İYİ GÜNLER YAKIN

Turizmciler de gerek yerli gerek yabancı turist açısından köprünün önemli bir ziyaretçi akını oluşturmasını bekliyor. Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Kemal Pazarbaşı, turizmde her şeyin ulaşımdan geçtiğini belirterek, Çanakkale’nin daha iyi erişilebilirliğiyle daha iyi talep göreceğini söyledi.

Turizmdeki zorlu 2016 öncesinde yıllık 700 bin yerli, 500 bin yabancı ziyaretçi aldıklarını anlatan Pazarbaşı, bu rakamları iki katına çıkarmanın zor olmadığını dile getirdi. Pazarbaşı, köprü projesiyle birlikte Çanakkale’nin kendini daha iyi anlatacağını ve daha çok yakınlaşacağını kaydetti.

Milliyet