Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı. Endeks, 157,34 puanlık azalışla 83 bin 670 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.