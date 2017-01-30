Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı. Endeks, 157,34 puanlık azalışla 83 bin 670 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.
Borsa haftaya düşüşle başladı
30.01.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın ilk gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı.
Etiketler : borsa,
442551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442551.aspx
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