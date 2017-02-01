Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL

Emlak Konut GYO’nun 15 Temmuz sonrası başlattığı ve büyük ilgi gören gayrimenkul seferberliğinin ikincisinde ayrıntılar netleşti. Konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” isimli kampanyada ev alacaklar için vade 120 aydan 240 aya çıkarıldı. Kampanya kapsamında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yılda ise ‘0’ vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olunabiliyor. Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 projede 15 bin konut için geçerli olacak kampanya 31 Mart’a kadar sürecek. Kamu ve özelden oluşan 9 bankanın iştirak ettiği kampanya kapsamında 100 bin TL kredi kullanacak biri için 120 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.080 lira olurken, 240 ay vadede bu rakam 930 liraya düşüyor.

2,5 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, geçen yıl yaptıkları kampanyada 2 bin 500 bağımsız bölüm satışıyla 2 milyar TL ciroyu 1 ayda elde ettiklerini belirterek, bu yılki kampanyadan 1-1,5 ayda 2-2,5 milyar TL ciro beklediklerini ifade etti. Kampanya kapsamındaki projelerde metrekare fiyatlarının 2 bin 700 TL’den başladığına işaret eden Murat Kurum, tüketicinin yüzde 15-20 uygun konut alacağını söyledi. Kampanyaya dahil olan projelerin İstanbul, Ankara, Konya, Denizli, Nevşehir, Niğde gibi illerde bulunduğunu kaydeden Murat Kurum, şu anda projelerdeki bağımsız bölümlerin yüzde 20’sinin kampanyaya dahil olacağını ifade etti. Kurum, firmaların kampanyaya dahil olan projelere zam yapmasına müsaade etmeyeceklerini de kaydetti.

Kampanyadaki 30 proje

Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3.Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent

Ev almak için doğru zaman

∂ Sektöre ivme kazandıracak olan kampanyanın konut almak isteyenler için tarihî bir fırsat sunduğunu dile getiren Murat Kurum “Konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak için çok doğru bir zaman. Vadeyi 20 yıla çıkararak ve taksitleri düşürerek her bütçeye, her aileye seçenekler oluşturma gayreti içindeyiz. Bu kampanyamızda çeşitli konut tipleriyle, alım gücü düşük veya yüksek olan tüm vatandaşlarımızı zengin imkânlara sahip, yatırım yapılabilirliği yüksek, değer artış kazancının güçlü olduğu projelerimizle buluşturacağız” diye konuştu.