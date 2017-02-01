Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

urizm sektörü en zor sezonunu geride bırakırken, kayak merkezlerinin yüzü gülüyor. Yılbaşı ve sömestr tatili ile kayak merkezlerinde otellerdeki doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. Özellikle Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ gibi İstanbul'a çok yakın yerlerde doluluk oranları yüzde 100'ü buluyor. Kartalkaya'da gecelik fiyatlar 200 liradan 900 liraya kadar çıkıyor. Uludağ'da gecelik fiyatlar 150 liradan başlıyor bin 300'e kadar ulaşıyor. Merkezlere yakın otellerde fiyatlar da doluluklar da önceki yıla göre yüzde 5 arttı. Türkiye'de 28 kayak merkezinde 11 bin yatak kapasitesi var. Toplam 101 mekanik tesiste, 104 bin kişiyi ağırlayabilir. Yatak kapasitelerinin 80 bine çıkması hedefleniyor.

YERLİ TURİST YURTİÇİNE DÖNDÜ

Türkiye'de kış turizmini daha çok iç pazar ayakta tutuyor. Kayak merkezlerine gelenlerin yüzde 90'ı yerli turistten oluşuyor. Kayak için Bulgaristan gibi ülkeleri tercih eden yerli turistte bu yıl dolar ve eurodaki artıştan etkilenerek yurt içini tercih edince doluluklar artış gösterdi. Dağ ve Kış Turizmi’nde yeni yapılan yatırımlarla ulusal pazar yanında dış pazarlara da açılan Türkiye, 9. sıradan 6. sıraya yerleşti. Son bir yıllardaki turist sayısındaki düşüşten kayak merkezlerine gelen turist sayısını da etkiliyor. Kış turizmi için aralık-şubat arası dönemde gelen ziyaretçi sayılarını esas alırsak geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Buna göre; 2014 Aralık ve Şubat 2015 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 .2 milyon kişi seviyesindeyken Aralık 2015 - Şubat 2016 döneminde bu sayı 3.9 milyon kişiye gerilemiş durumda.

Kaynak: Dünya