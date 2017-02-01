LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.
Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
LPG'ye zam geldi
01.02.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı geceyarısından itibaren zam yapıldığı açıklandı.
LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.
Etiketler : otogaz zam,LPG zam,
443299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/443299.aspx
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