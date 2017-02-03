Dün 3.7189'la 3 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL hafif yükseldi.
Bugün yurt içi piyasaların dikkatle takip edeceği enflasyon verilerinin açıklanmasından önce dolar/TL 3.74 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 4.03'ten işlemde.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7300 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0370 lira olmuştu.
Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.7170 seviyesinin destek, 3.7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.