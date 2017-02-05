Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce 2004 ve 2011 yıllarında yeniden yapılandırma imkanları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, “O tarihlerdeki tahsilatlarla bugünkünü karşılaştırdığımız zaman, olağanüstü bir rakama ulaştık. Mevcut konjonktüre rağmen 31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık” dedi. Vatandaşların borcunu kapatmak istemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ağbal, “torba yasa” ile getirilen ikinci şansın da ekonomideki canlanma adımlarına katkı vereceğini söyledi.



Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere indirim imkanı getireceklerini de belirten Ağbal, şöyle devam etti: Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen mükellef de diyor ki, ‘Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir imkan sağlayın.’ Bunu haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisini süresinde ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, zamanında ödeyen vatandaşa da böyle bir kolaylığın sağlanması doğru bir talep. Ama bu bir hesap kitap işi. Bir vergiden vazgeçeceksen, bunu çalışmamız lazım. Tercihimiz, geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş olanları indirimden yararlandırmak.



Vergisini zamanında ödeyene yüzde 5 indirim

Maliye Bakanı Ağbal, “Vergisini zamanında ödeyenlere indirim oranı konusunda, genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var. Bu oran ‘olabilir’ gözüküyor şu anda. Yasal düzenlemenin çerçevesi de hemen hemen belli oldu. Bakanlar Kuruluna götüreceğiz. Kesin indirim oranına orada karar vereceğiz” şeklinde konuştu. Söz konusu düzenlemenin gelecek dönemde ödeme performansını da yukarı çekeceğini aktaran Ağbal, “Çünkü mükellef bilecek ki, ben vergimi tam ve zamanında verirsem, indirim alacağım. O zaman vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken dikkat edecek. Sonuçta hep beraber kazanmış olacağız” dedi.