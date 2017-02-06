Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi ürünlerinin güvenliği konusundaki denetimlerinde hız kesmezken, hemen hemen herkesin kullandığı asansörlerle ilgili çarpıcı verilere ulaştı. Bakanlık tarafından 2016’da denetlenen asansörlerin yaklaşık yüzde 45’inde ‘uygunsuzluk’ tespiti yapıldı. Bakanlık, uygunsuz bulduğu asansörlere ceza yağdırdı. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmayan ve düzenli bakımları yapılmayan bu asansörler için, 8,3 milyon liradan fazla para cezası kesildi. Öte yandan 2016 yılında toplam 191 bin farklı modelde sanayi ürünü denetlendi. Bu ürünlerin 90 bini uygunsuz bulunurken, 219 ürün hakkında toplatma kararı verildi. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünler için, toplam 12 milyon lira idari para cezası uygulandı.