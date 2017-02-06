Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü’nde yaşanan tek balık türü olan ve ilkbahar aylarında tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan İnci Kefali, kış aylarında ise tezgâhların başköşesinde yer alıyor. İHA muhabirine konuşan balıkçı esnafı Emre Durmuş, İnci Kefalinin bu yılki bereketiyle hem balıkçıların hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Durmuş, “Bu sene biliyorsunuz dışarıda gelen balıkta tat tuz yok. Hem fiyatları çok yüksek hem de bin bir dertle tezgâhlarımıza ulaşabiliyor. Ama İnci Kefali olarak adlandırdığımız Van balığı ise hem uygundur hem bereketlidir hem de günübirlik geldiği için tazedir. O yüzden Vanlılar bu sene fazlasıyla İnci Kefali yedi” dedi.

İnci Kefalinin besin değeri bakımından neredeyse istavritle eşdeğer olduğunu söyleyen Durmuş, “İnci Kefali günlük geldiği için vatandaşlarımız taze taze alıp tüketebiliyor. Dışarıdan gelen balık ancak üç-dört gün içinde elimize ulaşıyor. Yani İnci Kefali kadar taze ve lezzetli olmuyor maalesef. İnci Kefali akşam çıkıyor. Sabah bizim tezgâhlarımıza ulaşıyor. İnsanlar daha çok tercih ediyor. Besin değeri bakımından da nerdeyse palamutla eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.



Balık alındığında dikkat edilecek olan püf noktaları da anlatan Durmuş, “Balığın taze olmasına dikkat etmemiz gerekir. İnci Kefali için konuşursak, taze olduğunda daha parlak oluyor. Hafif sert olur. Bir de yüzgeçlerine dikkat etmemiz gerekir. Yüzgeçler mor ise bayattır. Kırmızı ise tazedir” şeklinde konuştu.Tezgâhlarda Van balığının kilosunun 3-4 liradan satıldığını da sözlerine ekleyen Emre Durmuş, “Dışarıdan gelen en ucuz balık hamsidir ki onun da kilosu 7 ila 10 lira arasındadır. Ancak Van balığına bakıldığında toptan fiyatı 2,5 liraya kadar düşüyor. Hamsi sezon boyunca 7 ila 10 lira arasında satıldı. Diğer balıklar ise dövizle paralel olarak fiyatları yükseldi. Döviz balık tezgâhlarını da bu anlamda vurdu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.Balık fiyatlarını da sıralayan Durmuş, “İnci Kefali 3, hamsi 10, alabalık 15, palamut 10, somun 20, çupra ile levrek 25 lira şeklinde devam ediyor. Yani en uygunu ve en tazesi İnci Kefalidir” diye konuştu.Balık alan vatandaşlar ise, fiyatı uygun olduğu için İnci Kefalini tercih ettiklerini ifade ederek, yaşanan bereketin ise sofralarına yansıdığını ifade ettiler.