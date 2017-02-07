Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı aralıkta 44,3 milyar dolar oldu. Önceki aya kıyasla yüzde 3,1 gerileyen açığa yönelik piyasa beklentisi 45 milyar dolar düzeyindeydi. Açığın aralıkta daralmasına ihracatın yüzde 2,7 artarak 190,7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Veriler ayrıca, ithalatın aralıkta yüzde 1,5 artarak 235 milyar dolara çıktığını gösterdi.

İhracattaki artışın ithalattaki artışı aşması sayesinde beklentilerin altında açıklanan dış ticaret açığı böylece son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Bu arada, kasım ayına ait dış ticaret açığı 45,2 milyar dolardan 45,7 milyar dolara revize edildi. Analistler, son çeyrekteki 3 ayın ikisinde yükselen ticaret açığının büyüme verisini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.