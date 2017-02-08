Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri ELİBOL TEL AVİV

İsrailli turist sayısında hızlı artış bekleniyor. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci kapsamında İsrail’e bir ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail ile geçmişte kurulan Turizm Karma Komisyonunun yeniden canlandırılacağını belirterek, “İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayının geçmişte olduğu gibi 600 binleri, hatta daha fazlasını bulmaması için hiçbir sebep yok” dedi. İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya geldiklerini aktaran Avcı, görüşmede, iki ülkeye karşılıklı daha fazla turist gitmesi için beklentilerin dile getirildiğini anlattı. Turizmdeki ilişkilerin gelişmesinin beşerî ilişkileri de artıracağını söyledi. Avcı, Türkiye’ye gelen tüm turistler gibi İsrail’den gelecek turistleri de en iyi şekilde ağırlamayı görev edindiklerini vurgulayarak geçen yıl Türkiye’yi yaklaşık 260 bin İsrailli turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısının 600 bin, Türkiye’den İsrail’e giden turist sayısının 30 bini aşmasının beklendiğini, bu sayının artmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Avcı “Bu amaçla, daha önce kurulmuş olan Turizm Karma Komisyonunu yeniden canlandıracağız, sektördeki iş birliği imkânlarını ele alacağız. Bu konularda Sayın Bakan’la mutabık kaldık. Sektördeki iş adamlarının önlerini açmak için diyalog kanallarını da daima açık bırakacağız. Bugün sektör temsilcilerinin görüş ve tavsiyelerini dinleyeceğiz” diye konuştu.

İKİ BAKAaN ARASINDA TATİLİNE BAHİS

İki bakan Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri davasıyla ilgili iddiaya girdi. Nabi Avcı, söz konusu kararı Yüksek Mahkeme’nin bozacağını, mevkidaşı Yariv Levin ise bozmayacağını savundu. Kaybeden karşı tarafa kendi ülkelerinde tatil yaptıracak. İsrailli bakanın balayını geçirdiği Antalya Kemer’i tercih edeceği öğrenildi.