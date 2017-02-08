İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 994,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 148,50 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da külçe altın fiyatı yükseldi
08.02.2017 - 21:00 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 148,50 liradan tamamladı.
Kaynak: AA
Etiketler : altın,
445322 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445322.aspx
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