Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı, 1.240 doları aşarak yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ve haziran ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin düşmesi ve Avrupa tarafında başta Fransa seçimleri ile ilgili tedirginlikler altının ons fiyatını desteklemeye devam ediyor. Ons altın, dün 1.245 dolar ile 11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve 1.240 doların hemen üzerinde dengelendi. Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan altının ons fiyatı, saat 10.10 itibarıyla 1.240 dolardan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki sakin seyrin etkisiyle şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesi olan 148,3 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.