Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda." dedi. AA muhabirinin, yabancıların konut ve iş yeri alımlarında getirilen KDV indirimi ve sektöre ilişkin sorularını yanıtlayan Torun, vatandaşın konut almak için beklememesi gerektiğini, mart sonunda fiyatları revize etmek zorunda olduklarını ifade etti. Gayrimenkul satışlarının ülkeye döviz kazandırdığını aktaran Torun, "Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi de döviz girdilerinin artması. Gayrimenkul büyük rakamlara ulaşabilme potansiyeline sahip bir alan. Ürün ihraç edersiniz ancak toplam rakamlara baktığınızda daire fiyatları birkaç yüz bin dolardan başlıyor. Onun için gayrimenkul satışları Türkiye'ye önemli bir döviz kazandırma potansiyeline sahip." diye konuştu.



"MALİYETLER YÜKSELİYOR"

Torun, bu yıl yabancıya konut teşviklerinin tanıtım yılı olabileceğini dile getirerek, "2017'yi tanıtım yılı olarak düşünürsek 2018'de daha fazla konut satmış olacağız. En azından bir önceki yıla göre daha fazla satış gerçekleşir. Beklentimiz o yönde. Fiyatlara yansımaz çünkü fiyatlar zaten düşük." bilgisini verdi.



Aziz Torun şu değerlendirmelerde bulundu: "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda. Sektör en minimum marjlarla çalışıyor. Maliyet artışlarının da fiyat artışlarına yansıması muhtemeldir. Onun için de fiyatlar artacak. Zaten talebin artmasını sağlamak için bunları yapıyoruz. Fert başına olan gelirde artış yok. Onların gelir düzeyindeki artış imkanı sınırlı olduğu için biz onlara yaklaşmaya çalışıyoruz.