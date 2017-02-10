Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşadamları dört gözle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Körfez ülkelerine yapacağı çıkarmayı bekliyor. Erdoğan’ın, 12-15 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn’i kapsayan gezisine çok sayıda işadamı da katılacak. Akşam gazetesinin haberine göre iş dünyası, gezideki değerlendirmelerle yeni işbirliği kapılarının aralanmasını beklerken, mevzuattan vergilere, ulaşımdan bankacılığa kadar çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların da çözümünü hedefliyor.

BAKAN ZEYBEKCİ RAPOR İSTEDİ

İşadamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 22-26 Ocak tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika gezisinden önemli kazanımlarla dönmüştü. Daha yakın coğrafyadaki Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn gezisinde ekonomik ilişkilerin büyütülmesi hedefleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, pazar günü başlayacak gezi öncesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kanalıyla, işadamlarının başta Katar ve Bahreyn olmak üzere bu pazarlarda karşılaştığı sorunlarla ilgili raporlarını aldı. Erdoğan, gezi sırasında hem siyasi muhatapları hem de iş forumlarında bu sorunların giderilmesi için temas trafiği yürütecek.

KATAR'LA 5 MİLYAR DOLARLIK YENİ PLAN

Katar da, son dönemde Türkiye’nin bölgedeki önemli partnerlerinden biri oldu. Siyasi ilişkilere, ekonomik ve savunma alanındaki işbirlikleri de yansıdı. Suriye konusunda benzer hassasiyetlere sahip Katar’a gezi sırasında bu konuların masaya yatırılması planlanıyor. Halen Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 1.3 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın, önce 2 milyar, ardından 5 milyar dolara yükseltilmesi için kararlılık ortaya konulacak. Doğalgazdan gıdaya, ev tekstilinden kimyevi ürünlere kadar işbirliği imkanları, Erdoğan’ın ziyareti sırasında değerlendirilecek.

TÜRKİYE'DE 800 ŞİRKET

Suudi vatandaşların Türkiye’de kurduğu şirket sayısı 800’e yaklaşmış durumda. Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk firma sayısı ise 200’ü buldu. Özellikle geçen yıl ASELSAN’ın, Suudi Arabistan kamu şirketi TAQNIA Defense and Security Technologies (DST) ile yüzde 50-50 ortaklıkla, 'Suudi Arabistan Savunma Elektroniği' isimli şirket kurması önemli bir adım olmuştu.

BAHREYN'DE 10 KAT ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duraklarından ilki Bahreyn olacak. Bahreyn’le 2002 yılında sadece 35 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi, yürütülen işbirliği sayesinde 350 milyon dolar seviyesine tırmandı. İlk hedef, bu rakamı 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak.

SUUDİLERLE HEDEF BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti, son dönemde gelişen yakın işbirliğini daha da pekiştirecek. Siyasi ve askeri işbirliğine paralel olarak olumlu seyreden ticari ilişkiler kapsamında geçen yıl nisanda Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi mutabakat belgesi imzalanmıştı. Bu kapsamda 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor. Önce 10 milyar dolar, ilerleyen aşamada 15 milyar dolarlık ticaret hedefi çizildi.