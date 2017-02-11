Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Nisan'a kadar mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e inmesi, beyaz eşyada ise ÖTV'nin sıfırlanması iki sektördeki satışları coşturdu. İndirimin üzerinden sadece bir hafta geçmesine rağmen satış artışı bazı kategorilerde yüzde 55'e kadar çıktı. Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, "Bellona markamızda vergi indiriminin üzerine yüzde 15 ek indirim yapınca satışlarımız yüzde 30 arttı. İstikbal'de talep artışı yüzde 50'yi bulurken, Mondi'nin satışları ise yüzde 55 oranında arttı" dedi. En çok oturma grupları ile yemek ve yatak odalarına talebin yüksek olduğunu dile getiren Laçinel, talepteki bu artışın perakende ile aynı anda üretim birimlerine de yansıdığını belirterek, "Mevcut üretim planlarımızı revize ettik. Bu şekilde üretim ve ekstra istihdamın önü açıldı" diye konuştu.

İLK HAREKET BEYAZ EŞYADA

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan ise ÖTV indirimlerinin devreye girmesiyle birlikte, ilk hareketliliğin büyük beyaz eşya grubunda yaşandığını söyledi. "Büyük beyaz eşya satışlarımızda ilk haftada yüzde 10'luk artış yaşandı. 30 Nisan'a kadar sürecek indirimin, küçük ev aletlerine de pozitif yansımasını bekliyoruz" diyen Gürcan, bu indirim kararını ek avantajlarla da destekleyeceklerini kaydetti.

BEYAZ EŞYADAKİ SATIŞ 600 BİNİ BULUR

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, "Tam sektörün yavaşladığı ve durma noktasına girdiği bir anda büyük bir ekosistem ayağa kalkmış oldu" dedi. Sektörde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırında aylık ortalama satış adedi 550 bin. ÖTV teşviki gelmeseydi 550 bin rakamının 400 bine düşeceğinin altını çizen Güler, "Bu teşvikle beraber beyaz eşya satışları aylık 600 bin adede çıkacak. Satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İNTERNETTE SATIŞLAR YÜZDE 30 YÜKSELDİ

İndirimler sadece bayileri değil internet üzerinden satışları da artırdı. GittiGidiyor'un Genel Müdürü Öget Kantarcı, yüksek kur ve hızlı değişen gündem gibi etkenlerle alışverişi erteleyen tüketicinin vergi indirimleriyle harekete geçtiğini belirtti. İlk hafta itibarıyla beyaz eşya satışlarında yüzde 25, mobilyada da yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Kantarcı, şubat ayında klima satışlarının da yüzde 35 oranında arttığını söyledi.

EN ÇOK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SATILDI

n11.com Satış Direktörü Örpen Koçak ise bir önceki haftaya göre özellikle beyaz eşya grubunda ve elektrikli süpürge satışlarında yüzde 15'e yakın bir artış kaydettiklerini söyledi. Koçak, devam eden kampanyalarla satış artışlarının yüzde 25'e ulaşmasını beklediklerini, bunun markalara da fayda sağlayacağını kaydetti.