Güne düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinden bulduğu destekle 9 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,6388'e kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlayan dolar/TL, 3,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 3,8790, sterlin/TL yüzde 1,0 düşüşle 4,5520'den alıcı buluyor.
Dolar çakılıyor! O seviyenin altına indi
14.02.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar/TL küresel piyasalarda azalan dolar talebinin desteği ile 3,64'ün altını gördü.
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447024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/447024.aspx
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