Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinden bulduğu destekle 9 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,6388'e kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlayan dolar/TL, 3,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 3,8790, sterlin/TL yüzde 1,0 düşüşle 4,5520'den alıcı buluyor.