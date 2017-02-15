İstanbul Kapalıçarşı'da 143,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144 liradan, 947 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 963 liradan, 131 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan, 926 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 945 liradan, 463 liradan alınan Yarım Ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan Çeyrek Ziynet 236 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum, işte çeyrek altın fiyatı
15.02.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 lira oldu.
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447313 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/447313.aspx
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