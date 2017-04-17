Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,6500 liradan alınan dolar 3,6520 liradan satılıyor. 3,8760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8780 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9220 lira olmuştu.