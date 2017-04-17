Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli kayısı tezgahları renklendirdi. Kayısısıyla ünlü Malatya’da özellikle merkeze yakın yerlerde çiçeklenme döneminin ardından çağla dönemine giren kayısı, pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Şuana kadar herhangi bir don vakası yaşanmaması nedeniyle üreticisini sevindiren kayısı, yeşil ve ekşimtırak haliyle pazar tezgahlarında 3 ila 5 TL arasında satılıyor.