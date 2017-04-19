Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüme imkânlarının azaldığı iddiasıyla not indirimi yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, referandum sonuçları sayesinde atılacak adımlarla ülke notunun artabileceğini açıkladı. Türkiye’deki anayasa referandumunun ülkenin kredi profili açısından negatif olan polititik bir değişimin parçası olduğunu vurgulayan Fitch Ratings “Fakat referandum, kredi için pozitif olacak ekonomik reformların canlanmasına imkân sağlayabilir” değerlendirmesi yaptı. Önümüzdeki dönemde istikrarlı ve sağlam büyümenin desteklenmesindeki başarının, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmede önemli bir yer tutacağı belirtilen açıklamada ayrıca “Yapısal eksikliklerin giderilmesine, dış hassasiyetlerin azaltılmasına yönelik reformalrın uygulanması reytingler için pozitif unsur oluşturur” ifadesini vurguladı.

BÜYÜME ARTIRILABİLİR

“Türkiye’de mali ihtiyatın korunmasına olan siyasi bağlılık güçlü” diyen kredi derecelendirme kuruluşu “Örneğin bütçe açığının hedefler içerisinde tutulması için geçen sene gelir artırıcı tedbirler yürürlüğe girdi. Ülkenin kamu borcu, BB kategorisinde olan diğer ülkelere göre çok düşük seviyede” ifadesini kullandı. Referandumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uzun süredir devam eden başkanlık yetkilerinin artırılması yönündeki hedefini gerçekleştirmesiyle uzayan politik döngünün tamamlanmasını sağlayabilir. 2019 yılının sonlarına kadar yeni bir seçimin gerekliliği yok. Bu zaman dilimi ekonominin yeniden AK Parti’nin gündemine oturmasına imkân sağlamalı” dedi. Kuruluş, borcun artışı, kamu finansmanı ile dış finansmanın zayıflamasının ise reyting için negatif unsur olacağını dile getirdi.