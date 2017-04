Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK DOHA

Türkiye ile Katar’ın, ekonomik ilişkileri geliştirip, iki ülke arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmak amacıyla ortak düzenlediğİ ‘Expo Turkey by Qatar’ bugün başlıyor. 300 kadar Türk firmayı Körfez Bölgesi’nden 7 bini aşkın iş adamıyla bir araya getirecek fuar, Medyacity ve Katar Vakfı’na bağlı Katar Ulusal Kongre Merkezi tarafından organize ediliyor. Bilişim, emlak, enerji, gıda, inşaat, mobilya-dekorasyon, mücevher, sağlık turizmi ve yapı alanlarında faaliyet gösteren firmaların katılımcı olarak yer alacağı Expo Turkey by Qatar, iki ülkenin 700 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin ilk etapta 1,5 milyar dolara çıkarılması için önemli bir adım olarak görülüyor. ‘Yabancıya vatandaşlık’, ‘gayrimenkul sertifikası’, ‘KDV muafiyeti’ gibi teşviklerin rüzgârını arkasına alan Türk gayrimenkul sektörü ise Expo Turkey by Qatar’a âdeta çıkarma yapacak. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER), stratejik partner olarak yer aldığı fuarda, GYODER üyesi firmalardan Artaş, Astaş, Emlak Konut GYO, Kuzu Grup, Re-Pie, Sinpaş GYO, Sur Yapı, Teknik Yapı, Torunlar GYO ve FYP stantla katılıyor. ‘Expo Turkey by Qatar’da firmalar, Türkiye gayrimenkul sektöründeki fırsatları Katarlı yatırımcılara anlatma fırsatı bulacak. Türk iş adamları, 2022 Dünya Kupası için 170 milyar dolardan fazla alt ve üst yapı yatırımı yapacak Katar’da önemli iş fırsatları da arayacak.

ELİMİZ GÜÇLENDİ

Yabancı yatırımcıya yönelik ‘1 milyon dolarlık konut alana vatandaşlık hakkı tanınması’, ‘KDV muafiyeti sağlanması’ gibi düzenlemelerin sektörün elini güçlendirdiğini belirten GYODER Başkanı Aziz Torun, şöyle konuştu: Yabancı yatırımcılara yapılacak satışlar, hem gayrimenkul sektörü hem de ülke ekonomisi için önemli olduğundan, gayrimenkulün bir ihracat kalemi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. GYODER olarak, bu yaklaşımla, çok sayıda uluslararası fuara katılıp sektör temsilcileri ile birlik olmaya, yan yana bir duruş sergilemeye özen gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye gayrimenkul sektörünü temsil ederek, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Rakamlarla Katar

¥ 74 bin 700 dolarlık kişi başına millî gelirle dünyanın en zengin ülkesi

¥ Son 10 yılda büyüme ortalaması yıllık yüzde 13,5

¥ 2022 Dünya Kupası için 170 milyar dolardan fazla alt ve üst yapı yatırımı yapacak

¥ Son 10 Yılda 100’den fazla ülkeye 324 milyar dolar doğrudan yatırım yaptı. Türkiye, 19 milyar dolarla 4. sırada yer alıyor.

Et almaya geldiler

Körfez ülkelerinden 50 yatırımcı, tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek amacıyla Türkiye’ye geldi. Diyarbakır’on Sur ilçesindeki tarihî İçkale Müze Kompleksini dolaşarak programlarına başlayan iş adamları, bugün başlayan 8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı’na katılacak ve kentin yatırım imkânlarını inceleyecek.

BİZİM TERCİHİMİZ TÜRKİYE

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Akel Ziraat Genel Müdürü Waleed Abdulaziz Al-Shallali “Suudi Arabistan, dünyada en çok et ithal eden 5’inci ülke. Bu kaynağı Türkiye’de bulursak ilk tercihimiz burası olur. Diyarbakır’daki et, bizim ağız tadımıza daha uygun olduğu için Diyarbakır’a gelmeyi tercih ettik” dedi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Temsilcisi Dr. Mustafa Göksu, heyette yer alanların tarım ve hayvansal alanda faaliyet gösteren ihracatçılar olduğunu ifade etti.

Heyet, Diyarbakır’daki çalışmalarının ardından Şanlıurfa’da da temaslarda bulunacak.