Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.