Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.