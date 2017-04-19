Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
19.04.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanı Ağbal, "Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu dün akşam Meclise gönderdik, 2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek." dedi.
Etiketler : TBMM,
466081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/466081.aspx
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