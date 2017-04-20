Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’u dünyanın finans merkezi haline getirecek projeler hızla devam ederken, yabancı yatırımcıların ilgisi de artıyor. Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ, İslam Kalkınma Bankası’nın Borsa İstanbul’dan pay almak istediğini belirterek, bu konuda devam eden görüşmeleri yıl sonuna kadar bitirmeyi istediklerini açıkladı. Karadağ, “İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul’un en az yüzde 10 hissesini satın almayı hedefliyor. Bu ortaklığı biz de istiyoruz ancak oranı yüksek buluyoruz. Bankanın payının daha düşük olması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Öte yandan Reuters’a konuşan İslam Kalkınma Bankası İşbirliği Direktörü Abdulhakim Elwaer de, Borsa İstanbul hisseleri için yürütülen müzakerelerin 3 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’nin, faizsiz finansı büyütme planları kapsamında kilit bir pazar olduğunu söyleyen Elwaer “Bu sadece anlaşmalardan biri, büyük resimde İslami Kalkınma Bankasının Türkiye ile iş birliği var. Türkiye’nin küresel İslami finans merkezi haline gelmesine yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.