Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,44 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3,60 ile metal cevherleri, yüzde 2,67 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 2,27 ile diğer mamul eşyalar alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,48, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 1,63, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 0,82 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mart ayında en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında, en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.