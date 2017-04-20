Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar, Katar'ın, 20 milyar dolar olan Türkiye'deki yatırımlarının artış trendine girdiğini kaydetti. Expo Turkey by Qatar organizasyonu kapsamında Türkiye-Katar Sektör Liderleri Zirvesi düzenlendi. Towar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye ve Katar arasındaki 800 milyon dolarlık ticaret hacminin gelecek yıllarda daha da artacağını dile getiren Towar, Katar'ın, 20 milyar dolar olan Türkiye'deki yatırımlarının artış trendine girdiğini söyledi. Towar, Türk şirketlerinin, Katar'da önemli projelere imza attıklarını ve ülkenin kalkınmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar 18 milyar dolarlık rakam söz konusu. Bu daha da artacaktır." dedi.