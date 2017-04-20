Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,67'ye yakın başlayan dolar TL kademeli olarak düşüşünü sürdürerek 3,63 seviyesinin altına geriledi. TL'nin dolar karşısındaki düşüşünde olumlu yabancı raporların etkili olduğu kaydedildi. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,6290 seviyesinde. Dolar kan kaybetmeye devam ediyor. Analistler, Avrupa'da yaklaşan seçimler ve jeopolitik risklerin piyasaların odak noktasında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.