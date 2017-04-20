Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalani, "Brezilya reali ve Rus rublesi gibi carry trade'in temel para birimleri cazip olmayan değerlemelerde veya hali hazırda iyi pozisyonlanmış durumdayken, Güney Afrika randı gibiler ise Türkiye'ye göre muhtemelen daha büyük siyasi riskle karşı karşıya" dedi ve bu nedenle, Türk Lirası'nın yatırımcıların göreceli olarak carry trade dostu ortamdan yararlanmak için kullanacağı potansiyel olarak bir sonraki para birimi olduğunu sözlerine ekledi. Raporda, "Türk Lirası gelişen piyasalarda en yüksek volatiliteden arındırılmış 'carry trade'i sağlıyor, pozisyonlanma zayıf, akış dinamikleri toparlanma işaretleri gösteriyor ve parasal koşullar görece sıkı" denildi.