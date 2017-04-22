Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlerde 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla avlanma yasağının başlaması hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı olumsuz etkiledi. 5 gün içinde fiyatların yüzde 100 arttığını söyleyen Ramazan Yedikardeş, "Daha önce 5 lira olan tırsi şimdi 10 liradan satılıyor. Çimçim karides daha önce 10 liraydı, şimdi 25 lira. Lidaki 10 lirayken 15 liraya çıktı. Vatandaş yasağın başladığını bilmiyor, bize fiyatlar yüzünden tepki gösteriyor. Hamsi 5 lirayken 10 liraya çıktı, o da buzhaneden geliyor. Vatandaşın taze zannettiği sardalye de dondurulmuş olur zaten bu mevsimde" dedi.

"En ucuz balıklar bu sokakta"

Tarihi Kemeraltı Çarşısında yer alan ve balıklarıyla meşhur olan Havra Sokağındaki balıkçı esnafları balığın kendilerine göre ucuz olmasına rağmen vatandaşa pahalı geldiğini söyledi. Avlanma yasağından dolayı hamsi ve sardalye gibi balıkların 5 liradan 10 liraya yükseldiğini ifade eden esnaflardan Hasan Aydın, "Balık kıt olunca bizim işlerimiz de düşüyor. Bize göre fiyatlar uygun ama vatandaşa pahalı geliyor. Türkiye’nin en ucuz balıkları bu sokakta. Hiçbir yerde levrek ve çipurayı 17-18 liraya alamazınız" diye konuştu.

"Kimine göre pahalı, kimine göre ucuz"

Emekli olduğunu ifade eden Recep Torman ise her hafta Havra Sokağından balık aldığını söyleyerek, "Bana göre balık ucuz. Fiyatlarda bence hiç fark yok. Et almaya kalksak 40 lira vereceğiz. Balık daha iyi" dedi. Bazı vatandaşlar da fiyatların yükseldiğini ama yine de balık aldıklarını anlattı.