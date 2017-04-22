Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıdem tazminatı alabilmek için bir işyerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar. 2017 yılı için tavan 4 bin 426 lira 16 kuruş. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Erkek işçi askerlik, kadın ise evlilik nedeniyle (evlilikten sonraki 1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyor.

EMEKLİLİĞİ GELENİN HAKKI

Emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ancak işçiler fona karşı çıkıyor. Nedeni ise hak kaybı endişesi. 1 yıla karşılık 1 aylık brüt ücret kadar olan tazminatın, fon sistemiyle 15-20 günlük ücrete düşeceği belirtiliyordu. Ancak Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu tartışmaya son noktayı koydu. Müezzinoğlu, yeni fon sisteminde herhangi bir tazminat kaybı yaşanmayacağını söyledi.

YILSONUNA KADAR

Kıdem Tazminatı Fonu'nun ilk reformlardan biri olacağını söyleyen Müezzinoğlu, "Bu konuda 2-3 ay içinde paydaşlarla son noktaya gelmeyi, yıl bitmeden yasalaştırmayı hedefliyoruz. Kıdem tazminatı taslağında işçilerin 3 bin 600 gün prim ödeme, 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 günlük brüt para çekebilmesi öngörülüyor. Bir gün çalışan da kıdem alacak, hak kaybına izin verilmeyecek" dedi.

1 GÜN ÇALIŞAN DA ALACAK

Daha önce 1 yılı doldurmayanlara verilmeyen tazminat artık 1 gün çalışan kişiye bile verilecek. İşyerinin batması, kötü niyetle ödenmemesi gibi durumlar kalkacak. Çalışanın tazminatı her ay işverenin para yatıracağı bir fonda toplanacak. Bu kişisel hesabı, çalışanlar istedikleri zaman görebilecek. İşyerinden ayrılan çalışan tazminatını yeni işyerine gittiğinde de taşıyabilecek.

İŞTE KIDEMDE YENİ DÖNEM

- Kıdem Tazminat Fonu kurulacak. Tamamen gelir endeksli bir fon olacak.

-1 gün bile çalışanın hakkı fona yatırılacak. Fon sisteminde bütün çalışanların kıdemi olacak.

-Mevcut kıdemler de bu fona devredilebilecek.

-Çalışanların düşük kıdemle işten çıkartılması önlenecek. Kıdem tazminatını kaybetme korkusu ortadan kalkınca başka işlere geçiş de kolaylaşacak.

-Kıdemde 39 günü muhafaza eden katsayı oluşturacak. 1 yıl çalışmaya karşılık 30 gün brüt ücret tutarındaki tazminat miktarının fonla birlikte artması sağlanacak.

-Her çalışanın bireysel hesabı olacak. İşveren hesaba her ay prim yatıracak.

- İşveren hesaba kıdemi yatırmazsa işçi alacağını tahsil için şirkete dava açacak.

-Devlet de prim desteği yapacak.

-Fon yönetimine sosyal taraflar da dahil edilecek. denetimde de görev alabilecekler.

-Bireysel emeklilik şirketleri kıdem hesabını yönetmek için Hazine'den yetki alabilecek.

-Çalışanlar birikimlerini tahvil, döviz, hisse, altın gibi yatırım araçlarında değerlendirecek.

-Bireysel kıdem tazminatı hesabına primi düzenli yatırmayan işverene teşvik kapıları kapatılacak.

-Her ay sonunda hesabın hangi noktada olduğu ve neması takip edilebilecek.

-İstifa eden de kıdemini alabilecek. İşçinin istifasını haklı bir neden dayandırması zorunlu olmayacak.

-Yeni işe girenler için fona katılım zorunlu iken, eski çalışanlar için isteğe bağlı olabilecek.

-Kıdem Fonu'na belli bir süre dokunulamayacak. Ancak özel durumlarda erken çekme imkanı getirilebilecek.