Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ocak ayında başlayan ralli ile 92.424 puana çıkarak, 2013 yılının Mayıs ayındaki Gezi olayları öncesinde gördüğü tarihî zirvesine yaklaştı. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen “Referandumdan ‘evet’ çıkacağına ilişkin beklentilerin artması, Borsa İstanbul’daki rallinin en önemli sebebi. Yatırımcıların bundan sonraki dönem için istediği, belirsizlik oluşturacak bir tarihin önlerine gelmemesi. Herkes işine odaklanmak istiyor. Faizlerin çok artmadığı, küresel ekonominin hızlı büyümediği, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği ortam, Türkiye ekonomisi için iyimserliği artıran bir ortama işaret ediyor. 2017 büyüme tahminimizi yüzde 3,8’e yükselttik. BIST 100 endeksinde 95-97 bin hedefini koruyoruz. Alım yönündeki tavsiyemizi devam ettiriyoruz” dedi. SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy da, “BIST 100 endeksinde 91.500-91.800 üstünde kalınması durumunda, ilk etapta 93.000-95.000 bandı ve sonrasında 97.000-100.000 geniş bandı içindeki yeni rekor seviyeler hedef olacaktır” diye konuştu.