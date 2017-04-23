Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA’lar operasyonlarda kullanılacak şekilde yazılım ve donanım entegrasyonu tamamlandıktan sonra Ekim 2017 tarihi itibarıyla TSK tarafından kulanılmaya başlanacak.

Yerli silahlı İHA’lar dünyanın şeklinden dolayı yüksek irtifada uçsa bile belirli bir mesafeden sonra görüş menzilinden (line of sight-LOS) çıkıyor. Bu sebeple menzilin uzatılması maksadıyla yetkililer, İHA’ların görüş menzilini azami kullanacak şekilde ‘Yer Veri Terminali’ yerleşimi yapıldığını belirtirken, İHA’ların kontrolünün diğer yer veri terminallerine aktarımıyla menzil uzatılma çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca, İHA’lar ANKA-S Projesi ile millî uydumuzdan komuta kontrol görevi gerçekleştirilebilecek ve İHA sistemleri ile görüş hattı ötesinde (millî uydunun kapsama alanı içerisinde) görev yapabilecekler. Yerli İHA’lar yurt dışına da ihraç edilecek. Hem Bayraktar Taktik İHA, hem de ANKA Operatif İHA’ların satışı için Afrika, Körfez ülkeleri ve bazı Türk Cumhuriyetleri ile görüşmeler yapıldığı belirtildi.