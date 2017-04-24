İstanbul Kapalıçarşı'da 146,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,80 liradan, 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 982 liradan, 133,90 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,90 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 963 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.
Çeyrek altın 241 lira oldu
24.04.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira oldu.
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467521 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467521.aspx
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