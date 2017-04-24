Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 25 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Fuel oil ve Kalyak’ta 12 kuruş indirim meydana gelmiştir." denildi.