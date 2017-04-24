Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 25 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Fuel oil ve Kalyak’ta 12 kuruş indirim meydana gelmiştir." denildi.
Siyah ürünlerde sürpriz indirim!
24.04.2017 - 19:15 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fuel oil ve Kalyak’a 12 kuruş indirim yapıldı.
Etiketler : Fuel oil,Kalyak,indirim,
467527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467527.aspx
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