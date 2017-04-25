Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi Grubu’yla birlikte Suudi Arabistan’ın Buraydah ve Hail şehirlerinde bulunan iki havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) tarafından seçildi. TAV, Prens Nayef bin Abdulaziz (Qassım) ve Hail havalimanlarını 30 sene süreyle işletecek. TAV’ın tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısı 17’ye yükselirken sürecin tamamlanmasıyla şirket Suudi Arabistan’da toplam dört havalimanının işletmesini yürütecek. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Suudi Arabistan’da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdikleri başarının bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtığını belirterek, “Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi tarafından son iki ayda toplam üç havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için seçildik. Böylece Suudi Arabistan’daki yolcu sayımızı yıllık 10,5 milyona; tüm yurtdışı havalimanlarımızdaki yolcu sayımızı 25 milyona çıkaracağız. Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez Bölgesi’nde altı başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Yerel ortaklarımızla uyumlu bir şekilde çalışarak bu bölgede büyümemiz sürdürüyoruz. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

6,5 milyon yolcuya ulaşacak

TAV Suudi Arabistan’da 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nın işletmesini yürütüyor. Martta Yanbu Havalimanı’nı portföyüne eklemişti. Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet veren Qassım ve Hail havalimanları, yeni yatırımlarla birlikte yılda 6,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.