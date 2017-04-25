Dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.
İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.
Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor
25.04.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor.
Dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.
Etiketler : Benzin,
467649 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467649.aspx
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