Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - İki ülke arasında bilimsel eğitimden, sanayiye, askeriyeden, denizciliğe kadar birçok alanda imzalanan 8 ayrı anlaşma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti ile iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceği mesajını vermişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Cibuti Üniversitesi arasında imzalanan “Eğitimde İkili İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, İTÜ’lü akademisyenler Cibutili mühendislik öğrencilerine dersler veriyor. İTÜ çok sayıda elektronik yayınla Cibuti Üniversitesinin araştırma altyapısına katkı sağladı. Cibutili öğrencilere İngilizce’nin yanı sıra önümüzdeki dönemde Türkçe öğrenme imkânı da sunulacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika stratejisi kapsamında İTÜ’nün de üzerine düşen görevi yerine getirdiğine işaret ederek “Türkiye’nin altyapısını inşa eden sayısız mühendisi yetiştiren deneyimli bir üniversitenin, Cibutili mühendisleri desteklemesi heyecan verici. Cibuti’de Türkçe derslerinin verilmesini de gündeme getirdik. Cibutili öğrenciler hem Türkçe hem de İngilizce eğitim alacaklar. Bu sürecin sonunda öğrencilerin alacakları diploma uluslararası nitelik kazanacaktır.” dedi.