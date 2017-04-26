Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,65 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, İzmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Motorinin litre fiyatına en son 7 Nisan'da 9 kuruş zam yapılmıştı.