Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlı büyüme ile şehir içlerinde kalan ve hem görsel hem trafik açısından kentleri zorlayan sanayi siteleri şehir dışına taşınacak. Çalışma için düğmeye basıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye göre, taşınmayla birlikte yeni kurulacak sanayi sitelerinin alt ve üstyapı yatırımları 17 milyar liraya mal olacak. Şehir dışına taşınacak şirketlere ise yüzde 3 faizli kredi desteği verilecek. Düzenleme, şehrin yükünü hafifletme, sanayi sitelerinin verimliliği ve kapasitesini artırma amacı taşıyor. Sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla boşalacak arazilerin nasıl değerlendirileceği de gündemde. Bakan Özlü, şehrin durumuna göre imar imkânı verileceğini, söz konusu arazilere lüks konut ve alışveriş merkezi yapılabileceğini söyledi.