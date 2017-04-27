Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatları dün ne kadardan kapandı? Kapalıçarşı'da gram 145,10 liradan çeyrek ise 238,12 liradan kapanış yaptı. Peki 27 Nisan Perşembe gününde altın fiyatları ne kadar olacak? Piyasalarla ilgili güncel bilgiler geldikçe detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Altının gram fiyatı, 145 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, 145 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.





Dün günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 145,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 145 lira ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 145,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da açılış saatlerinde 1.261,30 ile 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1.263 dolardan işlem görüyor.