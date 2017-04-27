İstanbul Kapalıçarşı'da 144,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 969 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satıldı.
Çeyrek altın 238 lira
27.04.2017 - 17:49 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira oldu.
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468360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/468360.aspx
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