Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarında da kendini hissettiriyor. Yaklaşık iki hafta önce 155 TL’ye yaklaşarak tarihinin en yüksek seviyesine dayanan altının gram fiyatı, dün 144,5 lira ile son bir ayın en dip noktasına indi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 238, cumhuriyet altını da 970 liradan işlem görüyor. Her iki altın çeşidi de, geçtiğimiz günlerde 250 ve 1.020 TL seviyesini geçmişti. Uluslararası piyasada da altının ons fiyatı bir süredir geriliyor. 17 Nisan’da 1.300 dolara kadar yaklaşan ons, dün 1.265 civarında denge bulmaya çalıştı. Hem dışarıda hem de içeride risk iştahının artmasıyla birlikte güvenli liman altından kaçış, fiyatların gevşemesinde etkili oldu. Referandumun ardından oluşan iyimser hava doların da ateşini düşürünce, gram altın fiyatları inişe geçti. Bu arada yaklaşan ramazan sebebiyle birçok çift düğünlerini erkene çekmişti. Altın fiyatlarındaki düşüş, özellikle düğün yapacak çiftleri sevindirdi. Kuyumcular, gelin adaylarına alınacak altınlar için fiyatlarda iyi fırsatın oluştuğunu, çiftlerin de bunu değerlendirdiğini, aynı zamanda hediyelik alımlarının da artmasını beklediklerini ifade ediyor. Öte yandan AA Finans Analisti İslam Memiş; teknik açıdan altının ons fiyatında 1.260-1.270 dolar bandının, gram fiyatında ise 144-146 lira aralığının izleneceğini bildirdi.